Un altro rinvio per Patrick Zaki, udienza posticipata al 28 febbraio

"La seduta è stata posticipata al 28 febbraio per completare tutte le pratiche relative all'appello". Così ha scritto in arabo sul proprio profilo Facebook Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna arrestato nel febbraio 2020 e scarcerato nel dicembre scorso in attesa di giudizio. Da allora Zaki, attivista per i diritti umani, ha visto le udienze subire diversi rinvii da parte del Tribunale di Mansoura, sua città natale.

Da quasi tre anni quindi attende di conoscere l'esito delle accuse per diffusione di false notizie in patria e all'estero per via di un articolo pubblicato nel 2018 in cui denunciava le violenze contro la minoranza copta nel Paese. Si tratta di capi d'accusa che rientrano nei reati contro la Sicurezza dello Stato e, se confermati, potrebbero costargli una condanna fino a 5 anni di reclusione.

Stamattina, poco prima dell'udienza, il ricercatore aveva postato una foto delle Due torri ed un messaggio di speranza. "Spero che questo incubo finisca presto e di poter tornare a studiare in Italia".