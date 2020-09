Università, tutto pronto per ripartire. Il rettore: "Tornate a studiare in presenza" | VIDEO

Tutto pronto per la ripartenza dell'università: lunedì 21 settembre ripartono le lezioni all'Alma Mater che per tutto il primo semetre si svolgeranno in modalità mista, in presenza e a distanza, nel rispetto delle disposizioni normative e dei protocolli di sicurezza.

Gli studenti possono quindi prenotare e pianificare quali lezioni intendono seguire per periodi di due settimane, indicando la modalità di frequenza attraverso il servizio "Presente". Ne ha parlato il rettore dell'Università di Bologna, Francesco Ubertini, a margine di una conferenza al Tecnopolo, dove era presente anche il ministro della Ricerca e dell'Università, Gaetano Manfredi.

"Sulla ripartenza degli Atenei si può trarre un bilancio positivo – ha detto il ministro – gli Atenei stanno ripartendo tra questa settimana e la prossima la maggior parte riprende le lezioni in presenza, i primi dati che abbiamo sulle iscrizioni vanno molto bene, l'organizzazione degli Atenei è molto efficiente, ci son stati anche investimenti importanti nell'infrastrutturazione tecnologia delle aule, quindi sono soddisfatto".

"Detto ciò, è chiaro, adesso abbiamo la prova dei prossimi mesi – aggiunge Manfredi – dove dovremo convivere con la pandemia, il tema non è solo partire ma avere un'organizzazione che si dimostri robusta e ci consenta di garantire continuità didattica per tutto il semestre".