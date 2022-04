“Caro Sindaco”, Lepore in visita alla Barca: “Il Treno riparte” | VIDEO

È cominciata dal quartiere Borgo Panigale-Reno l’iniziativa “Caro Sindaco”, la quale vedrà il primo cittadino Matteo Lepore spostarsi nei quartieri di Bologna per lavorare a stretto contatto con le comunità cittadine. Insieme ad un folto gruppo di abitanti della Barca, Lepore e diversi membri del consiglio cittadino – accompagnati dalla Presidente del Consiglio di Quartiere, Elena Gaggioli – hanno ascoltato i consigli e i problemi della zona da parte dei residenti. Inoltre, il sindaco ha illustrato ai cittadini le novità riguardanti la riqualifica del quartiere, concentrandosi soprattutto sul Treno della Barca.

Lepore alla Barca: "Abbiamo bisogno di fare squadra"

"Questo è un progetto che abbiamo voluto fortemente - ha commentato il sindaco Matteo Lepore -, ci siamo concentrati sulla riqualifica di alcuni negozi dismessi, li abbiamo presi da Acer e abbiamo investito più di un milione di euro. Oggi li rivedremo tutti rinnovati, poiché sta per uscire un bando per l’assegnazione di questi locali. Due saranno dedicati ai servizi per gli adolescenti e due saranno utilizzati dalla Fondazione Innovazione Urbana per attività di comunità in cui sarà presente anche personale del Comune: organizzeranno attività sociali e culturali e saranno un punto informativo per accompagnare i cittadini in questo percorso. Gli ultimi sette, infine, saranno dedicati ad attività imprenditoriali culturali utili alla zona. L’idea è quella di assegnare i locali gratuitamente per quattro anni come sostegno all’attività che entrerà: siamo alla ricerca di realtà a cui non interessi solamente la parte commerciale. Certo, l’economia è importante, ma essendoci la gratuità per quattro anni noi chiediamo che quello che sarebbe stato l’affitto venga trasformato in un impegno per il territorio. Qui abbiamo bisogno di fare squadra - ha concluso il primo cittadino - e per farlo servono cura, pulizia e sostegno alla comunità”.