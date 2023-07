Il Comune annuncia nuovi interventi per riqualificare la Montagnola e il giardino del Guasto, dopo il via libera del Ministero dell'Interno a un pacchetto di fondi pari a 1,5 milioni di euro. "Siamo molto felici di questa risposta ricevuta, a noi interessa moltissimo collaborare col Ministero dell'Interno per fare quello che un Comune deve fare, lavorare sulla prevenzione e le riqualificazioni", ha spiegato il capo di Gabinetto in Comune Matilde Madrid, nel presentare a Palazzo D'Accursio il nuovo finanziamento.

Gli interventi previsti

Per la Montagnola i lavori riguarderanno, oltre alla manutenzione del verde pubblico, nuovi giochi per i più piccoli e attrezzature sportive per i più grandi, per un valore di 400 mila euro. Il restyling del giardino del Guasto (400 mila euro) passerà invece dalla manutenzione dei corselli e della cancellata, e dalla riqualificazione dei giochi già presenti. Altri 500 mila euro andranno a coprire le spese effettuate per l'abbattimento avvenuto l'anno scorso di un capannone abbandonato in zona Lazzaretto. Infine, 500 mila euro andranno alla Polizia locale per un altro ufficio mobile e l'acquisto di nuove attrezzature e per la formazione degli agenti.

Il tema movida

Resta in piedi il tema della movida nella zona universitaria, e in particolare in piazza Aldrovandi. Dopo la diffida dei residenti, il Comune "ha messo in campo in sinergia con la Prefettura e la Questura una risposta di presidio della piazza, e il riscontro che ci danno i cittadini è di sensibile miglioramento, tanto che hanno deciso di congelare la loro diffida", ha sottolineato Madrid. Il presidio delle forze dell'ordine finirà attorno al 25 luglio, dopodiché "ci troveremo in Prefettura per valutare come proseguire", ha concluso il capo di Gabinetto.