Rischio incendi, Monghidoro vieta i fuochi d'artificio: "Bosco troppo vicino"

Il Comune di Monghidoro annulla lo spettacolo pirotecnico previsto per la Festa di Santa Maria, oggi 14 agosto. Lo annuncia su Facebook la sindaca Barbara Panzacchi.

"Dopo svariati confronti intercorsi con gli uffici tecnici del Comune e dell’ Unione Savena- Idice, con il corpo dei Carabinieri Forestali, con la Ditta Benassi ( che avrebbe effettuato lo spettacolo) e con il Gruppo Scaricalasino, abbiamo insieme condiviso la decisione di annullare lo spettacolo pirotecnico programmato per domenica 14 agosto, in occasione della Festa di Santa Maria".

"La particolare siccità che ha caratterizzato questi mesi, nonché la fase di pre-allarme e lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio Regionale decretato dalla Protezione Civile Regionale, a partire dal 2 luglio fino al 28 agosto compreso, oltre al fatto che lo sparo degli artifici sarebbe stato posizionato ad una distanza inferiore a mt. 200 dal bordo di boschi cedui di cerro ci hanno convinti a non procedere".

"Alcuni dei pareri richiesti per legge sono stati non favorevoli ma avrei potuto derogare, in qualità di Sindaco; dopo i confronti intercorsi ed anche alla luce del fatto che, purtroppo, nell’ ultimo periodo si sono verificati incendi estesi sul territorio di alcuni Comuni a noi vicini, abbiamo ritenuto primario l’ interesse di garantire la sicurezza e la tutela dei cittadini e del territorio".

"In questi giorni ci saranno moltissimi eventi e manifestazioni, musica, concerti, spettacoli, mercatini ed ottimo cibo, grazie al grande lavoro del Gruppo Scaricalasino ed a tutti coloro che si stanno adoperando per la buona riuscita della festa dunque crediamo che, proprio perché abbiamo a cuore il nostro paese, sia preferibile divertirci e festeggiare senza mettere a rischio niente e nessuno".