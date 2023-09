Rissa a Medicina, ventenne in ospedale e tre denunce

Lite degenerata a Medicina dove un giovane è finito in ospedale rimediando pure una denuncia. Con lui nei guai anche il fratello e un altro soggetto.

Da quanto si apprende i fatti sono avvenuti l'altro giorno in un bar di Medicina. Qui un 45enne italiano, incensurato, era intento a giocare alle macchinette quando sarebbe stato avvicinato da due giovani fratelli albanesi, che per motivi da chiarire lo avrebbero iniziato a infastidire. La situazione si è protratta per un po', fino a quanto l'uomo ha deciso di smettere di giocare e abbandonare il locale. I due fratelli non paghi a quel punto lo hanno seguito, continuando a importunarlo. E' stato allora che - come ricostruito dai carabinieri allertati sul posto - il 45enne avrebbe perso le staffe e si sarebbe avventato sui due, picchiandoli fino a ferire uno dei fratelli.

Accortosi del parapiglia, il titolare dell'esercizio ha allertato le forze dell'ordine, che giunte sul posto hanno dapprima allertato il 118 per prestare soccorso al ferito, poi - appresi i fatti - hanno provveduto a denunciare per rissa tutti e tre i soggetti coinvolti .