Rissa con un bastone: due arrestati, il terzo scappa

Lo scorso venerdì, attorno a mezzogiorno, due persone di origine straniera sono state arrestate per rissa, aggravata per l’utilizzo di un bastone durante la colluttazione. Uno dei due si trova attualmente in casa circondariale mentre l’altro è in ospedale in seguito alle lesioni ricevute.

La Volante San Francesco della Polizia è stata allertata dalla centrale operativa dopo la chiamata di un cittadino che riferiva una rissa tra tre uomini. Giunti in via San Sigismondo, all’angolo con via dei Bibiena, gli agenti hanno fermato due persone coinvolte, mentre la terza persona è riuscita a fuggire. I due fermati, privi dei documenti di identità, sono stati quindi portati in centrale, dove la Polizia li ha identificati. Durante la serata, le condizioni di uno dei due cittadini stranieri hanno richiesto l’intervento del 118, che come detto ha portato l’uomo in ospedale. Gli arresti sono ora in attesa di convalida da parte del Gip.