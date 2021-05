Interviene per sedare una lite, aggredito e picchiato da 4 ragazzi

È successo ieri sera alle 22:30 in via Marconi alla fermata dell'autobus

Aggredito e picchiato da quattro persone perché ha cercato di sedare una lite. È successo ieri sera alle 22:30 in via Marconi, incrocio via Lame, alla fermata del bus. La vittima è un ragazzo senegalese del '96, reo di aver provato a dividere i suoi aggressori - quattro rumeni dell'82, 99, 95 e 94 - intenti a litigare con un gruppo di ragazzi spagnoli ai quali i quattro avevano rubato una borsa.

Il tutto è iniziato sul bus 19, quando i primi hanno sottratto una borsa ai secondi. Da qui l'inizio della lite, poi proseguita una volta scesi dal mezzo. In quel momento, come riportato dai testimoni sentiti dalla polizia per ricostruire l'accaduto, il senegalese è intervenuto ed è stato aggredito con calci e pugni. Un cittadino presente ha chiamato la polizia mentre il ragazzo è riuscito a divincolarsi anche usando uno spray al peperoncino.

I quattro hanno tentato la fuga ma sono stati poi fermati poco dopo da un'altra volante in via Ugo Bassi. Uno incensurato, gli altri con precedenti, sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso e percosse.

(foto archivio)