Rissa a bottigliate davanti al bar, uomo crolla a terra privo di sensi

Un uomo ferito alla testa, poi crollato a terra privo di sensi e in preda a una probabile crisi epilettica. E' la scena che si sono ritrovati davanti i poliziotti intervenuti nei pressi di un circolo a San Giovanni in Persiceto dove era stata segnalata una violenta lite in strada.

Secondo la ricostruzione degli agenti, il ferito - un 42 enne di origine tunisina - avrebbe avuto una accesa disputa con un altro uomo, datosi alla fuga prima dell'arrivo sul posto della polizia. L'alterco sarebbe sfociato nella violenza fisica, fino all'epilogo cruento, una bottigliata che ha raggiunto alla testa il 42enne. Si è così reso necessario l’intervento del servizio medico di emergenza, nell’attesa del quale, la vittima ha perso conoscenza in preda ad una presunta crisi epilettica. Il personale della Squadra Volante ha quindi eseguito prontamente le manovre di primo soccorso, fino all’arrivo dei sanitari che hanno trasportato l’uomo all’ospedale di San Giovanni in Persiceto in codice rosso. Fortunatamente non vi sarebbero state gravi conseguenze, il 42enne è infatti stato dimesso nella mattina odierna.

Avviate le indagini al fine di individuare l’autore dell'aggressione e ricostruirne le motivazioni.