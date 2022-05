Prima la rissa, poi affronta i carabinieri con la mazza: fermato dal taser

Avevano alzato un po' troppo il gomito ed è finita in rissa. I carabinieri di Ozzano sono stati chiamati ieri notte da alcuni residenti che riferivano di una rissa all'interno di un capannone dove alcuni stranieri stavano lavorando.

La scazzottata tra quattro uomini, due cittadini romeni e due moldavi, sarebbe scaturita per futili motivi e a causa del troppo alcol. Uno dei "contendenti", moldavo 18enne, non ha visto di buon occhio l'arrivo dei carabinieri e, dapprima si è rifiutato di fornire le proprie generalità, poi li ha minacciati con una mazza di legno così i militari hanno utilizzato il taser, la pistola elettrica in dotazione dell'Arma.

Raggiunto da diversi colpi durante il litigio, "ebbro" e stordito, il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso. E' stato dimesso con una prognosi di 8 giorni per alterazione psico-fisica da alcol e contusioni. E' stato però denunciato per rifiuto di fornire le generalità e resistenza a pubblico ufficiale.

(Foto archivio)