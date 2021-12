Rissa e autolesionismo al carcere del Pratello, il sindacato denuncia la carenza di organico

Una rissa ieri pomeriggio nel locale mensa, con un ferito al pronto soccorso, e un detenuto che ha ingerito alcune batterie. Anche l’Istituto penale per Minorenni di Bologna, come il carcere della Dozza, preoccupa i sindacati dei poliziotti penitenziari che denunciano la carenza di organico per gestire la difficile e delicata situazione.

"Risulta che, soventemente il personale di Polizia Penitenziaria venga impiegato in molteplici attività di traduzioni per motivi giudiziari ed altro (con relativo depauperamento delle risorse umane che dovrebbero assicurare la vigilanza ed osservazione nei reparti detentivi e/o presso gli uffici), situazione che fa emergere chiaramente che l’attuale organico non aderisce all’attuale fabbisogno organizzativo, nonostante il recente incremento in vista dell’apertura del 2° Piano detentivo - fa sapere FP CGIL che, insieme alla altre parti sociali, incontrerà il neo Dirigente del CGM Emilia Romagna e Marche il prossimo 14 dicembre.

Il sindacato chiede dunque interventi "riparativi e/o migliorativi, così da assicurare giusti equilibri per il regolare andamento generale ed esautorare possibili reiterazioni di ordine, sicurezza ed incolumità psico-fisica sia delle/dei lavoratrici/tori che della popolazione detenuta (40 persone) - per - garantire ottimali condizioni di vivibilità per l’intera collettività".

A metà del mese scorso, una rissa al carcere della Dozza aveva fatto finire in ospedale diversi detenuti del Primo Piano Giudiziario.