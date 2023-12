Si indaga sulla rissa al concerto del trapper Medy: "Più controlli su delinquenza giovanile" | VIDEO

Indagini ancora in corso sul putiferio di sabato al GranReno. Il trapper si scusa: "Colpa di poche persone che non sanno divertirsi"

Sono ancora in corso gli accertamenti per individuare i responsabili della violenta rissa scoppiata al centro commerciale GranReno, sabato scorso, dove decine di adolescenti si sono radunati per un concerto, annunciato sui social poche ore prima dal trapper Medy Cartier, un'esibizione improvvisata.

In pochi minuti si è scatenato il pandemonio che ha fatto diversi feriti, alcuni anche da piccole armi da taglio. All'arrivo delle pattuglie dei Carabinieri è seguito il fuggi-fuggi e anche il cantante è stato allontanato, come conferma il Comandante Nucleo Operativo Radiomobile Borgo Panigale, tenente Vincenzo Bazzurri: "Su tutta la provincia di Bologna sono intensificati i servizi di controllo del territorio, ponendo particolare attenzione a tutti i fenomeni di delinquenza giovanile - per quanto riguarda sabato - l'autorità giudiziaria è stata informata e stiamo procedendo con tutti gli accertamenti del caso portino ad identificare gli attori dei reati".

Su Instagram lo stesso trapper, al secolo Mehdi El-Marbouh, nato a Bologna 22 anni fa, si è scusato: "Davanti ai miei occhi ho visto solo felicità - ha scritto in una 'storia - mi dispiace che si siano creati disordini per colpa di poche persone che non sanno divertirsi". Medy Cartier si è scagliato anche sulla fake, ovvero contro chi per postare un "hype (post "gonfiati" - ndr) o un contenuto virale su Tiktok" sarebbe disposto a tutto.