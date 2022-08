Tre feriti dopo una rissa davanti al bar, identificati i responsabili

Sono stati identificati e denunciati dai carabinieri i responsabili di una rissa avvenuta a Castenaso l'8 luglio scorso, durante la quale tre giovani erano rimasti feriti riportando contusioni e lesioni da arma da taglio.

Tutto è successo per motivi ignoti ma riconducibili all'ubriachezza, dopo mezzanotte, davanti ad un locale.

Le vittime - tre ragazzi italiani classe 1987, 1989 e 1991 - dopo la colluttazione erano riuscite ad annotare il numero di targa grazie al quale è stato poi possibile risalire all'identità degli aggressori.

L'auto è risultata essere di proprietà di una signora di 44 anni che ha ammesso di essere presente ma non ha fornito altri dettagli sull'accaduto. Alla fine i carabinieri hanno accertato che lei era lì con la figlia, il suo fidanzato e i suoi fratelli. Tutti e tre responsabili dell'aggressione. I giovani - nati nel 1996, 1999 e 2000 - sono stati denunciati per lesioni mentre la donna per favoreggiamento.