Rissa al centro d'accoglienza: tre minori denunciati

Tre minorenni sono stati denunciati per rissa dai carabinieri. L'episodio risale alla fine del 2021, quando i responsabili di una struttura ricettiva della provincia, inserita nel programma di gestione dei migranti in arrivo nella Città metropolitana, chiamarono la centrale operativa 112 per segnalare una rissa scaturita tra un gruppo di giovani minorenni stranieri.

Non si conoscono i reali motivi del litigio, tra cittadini somali e un cittadino tunisino,. di 16 e 17 anni, due dei quali con precedenti, che sono rimasti lievemente feriti.

Sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.