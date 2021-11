Aggressione fuori della discoteca: inseguito e pestato da un gruppo

Fine settimana movimentato in via Maserati, nelle adiacenze di una nota discoteca, dove la polizia è intervenuta per chiarire i contorni di una aggressione a opera di più persone, che a terra ha lasciato ferito al volto un ragazzo di 19 anni. L'aggressione, degenerata intorno alle 5:30 di domenica, avrebbe avuto i suoi prodromi all'interno del locale ed è poi proseguita all'esterno, ha visto coinvolti almeno cinque altri ragazzi più o meno della stessa età, secondo le testimonianze dei presenti sul posto. Il ragazzo, soccorso dal personale del 118 e portato in ospedale, ha riportato seri traumi alla mandibola e al volto, ma non è in pericolo di vita.