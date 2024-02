Rissa tra giovanissimi a San Giovanni in Persiceto: ci sono feriti

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 9 febbraio, c'è stata una rissa tra quattro giovanissimi nei pressi della stazione ferroviaria di San Giovanni in Persiceto. Ancora non chiari i motivi dello scontro, ma è certo che alcuni di loro hanno riportato delle ferite, tanto da rendere necessario l’intervento del personale del 118. Sul motivo della rissa ancora si sa poco, visto che gli accertamenti dei carabinieri, intervenuti sul posto, sono ancora in corso.