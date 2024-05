Bagarre durante la festa privata: uomo aggredito, denunciati 4 giovanissimi

Bagarre durante una festa privata sull'Appennino bolognese, finita con la denuncia di tre minorenni (due italiani e uno straniero) e un 18enne italiano. Risponderanno di lesioni aggravate in concorso.

I fatti risalgono allo scorso gennaio, quando un 34enne italiano ha raccontato ai Carabinieri della Stazione di Lizzano in Belvedere di essere stato aggredito da quattro soggetti durante una festa privata in un comune della provincia di Bologna. In sede di querela, l’uomo ha riferito che i soggetti in questione erano molto giovani e che durante la festa hanno iniziato ad infastidire anche altre persone e ha rompere alcuni mobili, tutto dettato probabilmente dall’abuso di alcolici. Per questo, il 34enne si è avvicinato ai quattro soggetti invitandoli a smettere, da qui è sorta un’accesa discussione che sulle prime pareva rientrata . Poco dopo, però, quando l'uomo ha ha lasciato la festa, con alcuni suoi amici, è stato raggiunto e aggredito alle spalle: buttato a terra, è stato colpito con calci e pugni. Gli amici del 34enne presenti sono intervenuti per fermare l’aggressione e mettendo così in fuga gli aggressori.

Dopo un’accurata indagine, i militari sono risaliti ai presunti autori del raid, e li hanno denunciati.