Cinghiate e bastonate al campo di basket: 12 Daspo e pioggia di denunce | VIDEO

Mazze e cinghiate anche contro i carabinieri dopo una partita di basket di serie B, tra due squadre del bolognese, la Sintermatic Ozzano e dell'Andrea Costa Imola, disputata il 18 dicembre scorso e vinta dalla squadra di casa.

La polizia ha dato esecuzione a 12 Daspo - Divieto di accedere alle manifestazioni sportive - ai danni di altrettante persone, ritenute responsabili di risse ed episodi violenza, come rilevato dai carabinieri addetti alla sicurezza.

Una manifestazione sportiva "tranquilla, alla quale partecipano anche le famiglie con bambini, che invece è stata teatro di scontri di una violenza considerevole - ha detto ai cronisti Silvia Gentilini, dirigente della divisione anticrimine della polizia di Bologna - parliamo di militari presi a cinghiate dai tifosi. E' stata importante la comunicazione dei fatti dei carabinieri e l'istruttoria della divisione anticrimine - in alcuni casi - di tifo si parla poco, ma di mezzo strumentale per esternare un'indole violenta grave che dobbiamo arginare".

Episodi "in costante aumento - osserva la dirigente - anche nelle serie minori, lo vediamo anche tra i più giovani, con ragazzini e genitori coinvolti in episodi di violenza, sicuramente c'è un impulso violento che vede nello sport uno strumento che provvedimenti come il Daspo consentono di arginare in modo tempestivo".

Rissa violenta

Tornando alla ricostruzione dell'episodio fatta dagli investigatori, le due tifoserie si erano fronteggiate all'interno dell'impianto sportivo ozzanese. La situazione sarebbe poi degenerata all'esterno, quando, un gruppo di una quarantina di tifosi della squadra padrona di casa è riuscito ad aprire la porta di sicurezza dirigendosi in massa verso le uscite riservate agli avversari. Sono quindi seguiti scontri violenti con bastoni e cinghie che hanno coinvolto anche i militari.

Dopo le relazioni dei carabinieri, sono scattate le indagini che hanno portato all'identificazione dei responsabili e all'applicazione della misura di 12 procedimenti di Daspo: 9 divieti di accesso agli impianti sportivi dai 3 ai 5 anni, 3 obblighi di presentazione all'Autorità Giudiziaria, perché già destinatari di Daspo. Per uno di loro il divieto di accesso si estende ad 8 anni anche per le partite di calcio, poiché già destinatario di Daspo dopo un match del Bologna.

