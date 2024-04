Rissa a bottigliate in piazza Aldrovandi: "Qui è un girone dantesco"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

In piazza Aldrovandi sabato sera “era un girone dantesco” come avviene praticamente ogni fine settimana. Claudia era in auto con il figlio 16enne e stava cercando di tornare a casa, in vicolo Bianchetti. Missione praticamente impossibile, perché sono stati bloccati da una massa di persone – circa 5-600 – che stavano in piazza ad ascoltare musica, bere e chiacchierare. Poco l’ontano da loro, poi, era in corso una rissa violentissima.

“Davanti a noi c’erano due ragazzi, intorno ai 20 -25 anni, a torso nudo, distesi a che si picchiavano e si prendevano a bottigliate”, racconta Claudia, ritornata a Bologna 7 anni fa per una scelta di famiglia. In precedenza ha vissuto a Verona, Bologna da studentessa universitaria, Londra e Santiago del Cile. “Una delle ragioni per le quali ero felice di tornare in Italia – spiega – è proprio il fatto che si possa uscire, andare in piazza, chiacchierare e magari fare musica. Ma non così. È una questione di misura”, aggiunge.

Una serata a base di "alcol, vetro, sangue e testosterone"

Il rientro a casa di sabato sera per Claudia e il figlio 16enne è stato lungo e complesso con tanto di scazzottata a base di “alcool, vetro, sangue e testosterone”. Quando sono arrivati in piazza Aldrovandi, intorno all’1.30 di notte, Claudia e il figlio hanno cercato di imboccare la corsia per le auto, ma sono stati obbligati a procedere a passo d’uomo e poi a fermarsi. Davanti a loro era in corso una rissa trai due ragazzi, con cocci di vetro e sangue dappertutto. Solo quando lo scontro si è spostato un po’ più al centro della piazza, Claudia ha riacceso il motore ed è ripartita. Intorno a lei e al figlio c’era una massa di ragazzi che beveva, chiacchierava, qualcuno giocava a calcio, tirando il pallone in alto, con il rischio che tornando a terra colpisse le auto di passaggio.

La sorpresa sotto casa

Quando finalmente, dopo diversi minuti, Claudia e il figlio sono arrivati sotto casa, hanno trovato un’altra sorpresa. “C’era una ragazza, tutta elegante, con tanto di borsetta firmata, che era in un angolo per fare i suoi bisogni. Quando le ho detto di non farlo, mi ha risposto indispettita ‘qual è il tuo problema?’”. Una serata che, per quanto spiacevole, Claudia definisce “ormai consueta. Ogni sera qui da noi è così – aggiunge – e questo limita le possibilità di movimento mie, di mia figlia che ha 19 anni e frequenta l’Università e di mio figlio che ne ha 16”.

I ragazzi dovrebbero chiedere di più

“Anche i ragazzi dovrebbero mobilitarsi, chiedere dei bagni pubblici, chiedere che ci siano delle altre offerte anche tramite l’Università, proposte più intelligenti e interessanti rispetto all’accontentarsi di trascorrere le serate così, in piazza, a bere alcolici comprati dai rivenditori abusivi e accontentarsi a fare i propri bisogni per strada, come i cani”, è lo sfogo di Claudia. “I ragazzi sono qui – aggiunge – pagano le tasse universitarie, perché devono accontentarsi e umiliarsi?”.

Le proposte dei residenti sono tante: metter più bagni pubblici nei punti caldi della movida, creare un servizio di navette per altre zone della città, magari meno densamente abitate, dove aprire dei locali, coinvolgere i ragazzi e l’Università di Bologna. Tutte proposte che verranno valutate anche oggi in un incontro tra il sindaco Matteo Lepore, il rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari e il coordinamento che riunisce i 14 comitati dei residenti del centro di Bologna.