Rissa a bottigliate in Piazza Unità, FDI: "Amministrazione Lepore solo parole e promesse elettorali”|VIDEO

Una rissa in strada con i "contendenti" che si prendono a bottigliate. Sarebbe accaduto nella serata di ieri, 10 dicembre, in Piazza dell'Unità. A denunciarlo sui social e con una nota alla stampa, Francesco Sassone, capogruppo Fratelli d'Italia al Comune di Bologna e Marta Evangelisti consigliera comunale FDI Bologna.

"Ieri sera, rissa brutale tra extracomunitari che si sono presi a bottigliate in mezzo alla strada nei pressi di Piazza dell’ Unità. Anche questa è percezione?" ha scritto su Facebook il consigliere del quartiere Navile di FDI, Francesco Nadalini che ha diffuso il video.

"Un gruppo di extracomunitari, come ormai sempre più spesso accade, si è preso a bottigliate e ciò è riportato in un video girato da un residente e poi pubblicato sui social. I nostri rappresentanti di quartiere, Tisselli e Nadalini di FDI, - si legge nella nota - hanno raccolto le giuste doglianze di chi abita il quartiere Navile, tutti fortemente preoccupati da queste sempre più frequenti situazioni che, unite al degrado urbano, non fanno certo vivere sicuri quelle parti di città. Trasferiremo anche questo episodio in atto di sindacato ispettivo da sottoporre al Sindaco ed alla Giunta, ma oltre a questa attività di denuncia, esigiamo a gran voce risposte concrete. Bene parlare di 'bellezza' in città, ma quello che i cittadini oggi mettono al primo posto è invece la sicurezza loro, e delle loro famiglie. Se è possibile, l’Amministrazione capeggiata da Lepore sta facendo anche peggio di quella precedente: solo parole e promesse elettorali, ma adesso siamo alla resa dei conti. Cosa intendono fare concretamente per il ripristino della sicurezza dei bolognesi?”