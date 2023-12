Brutale rissa in piazza XX Settembre, uomo finisce in ospedale

Un’altra violenta aggressione in Piazza XX Settembre. La mattina di sabato 23 dicembre un gruppo di extracomunitari si è reso protagonista di una rissa scoppiata all’improvviso in pieno giorno. Ad avere la peggio è stato un uomo centroafricano che è finito in ospedale.

La colluttazione è iniziata all’improvviso, quando la vittima è stata raggiunta da un altro uomo, che prima ha cominciato a strattonarlo e poi lo ha preso a calci e pugni. Come si vede nei video girati da un passante e pubblicati da Etv, la brutale rissa si è spostata prima contro la vetrina di uno dei negozi della Galleria 2 Agosto e poi in mezzo alla strada. L’aggressore si è fermato solamente quando l’altro uomo si è accasciato a terra privo di sensi e sanguinante. A trovarlo così sono stati i sanitari del 118, che lo hanno medicato prima di trasportarlo al Maggiore. Ha fatto perdere le proprie tracce invece l’assalitore, su cui ora i Carabinieri stanno indagando.

Quell dello scorso sabato è solo l'ultimo episodio di violenza che si consuma in Piazza XX Settembre e nell'area davanti alla stazione: lo scorso novembre un 17enne è stato arrestato per due fatti di sangue avvenuti qualche giorno prima, mentre a giugno un' altra rissa in cui è rimasta gravemente ferita una persona.