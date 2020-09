Rissa in Piazza XX Settembre: un uomo ferito, preso uno dei due aggressori

Alle 22.30 di ieri la Polizia è stata avvertita di una rissa in corso in Piazza XX Settembre, zona autostazione. All'arrivo gli agenti hanno visto due uomini che correvano ed è emerso in un secondo tempo che si trattasse di un inseguimento. Pochi minuti prima infatti una coppia di amici nigeriani stavano camminando quando sono stati importunati da altri due soggetti.

A un certo punto uno di loro è stato ferito al sopracciglio con un coccio di vetro: si tratta del nigeriano classe 98 che è stato poi medicato. Poi la fuga di uno dei due aggressori, mentre l'altro è stato bloccato: si tratta di un colombiano classe '92 ubriaco, pregiudicato e irregolare sul territorio. Addosso aveva anche un arnese di 12 centimetri dotato di lama estraibile.