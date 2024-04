Prima la rissa, poi l'aggressione ai poliziotti: tre in arresto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La Polizia ha arrestato tre giovani, due italiani di 20 anni e un francese di 18, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. E' accaduto all'alba di ieri mattina, quando una passante ha chiamato il 113 segnalando una lite in Via Rimesse.

Quando la volante è arrivata ha trovato due ragazzi a torso nudo, poi raggiunti da un terzo che ha menato le mani. I poliziotti hanno cercato di calmarli, ma sono stati accerchiati da altri giovani, così sul posto sono stati chiamati altri equipaggi. Gli agenti sono stati colpiti più volte con calci e pugni fino a quando due ragazzi sono stati fatti salire, non senza difficoltà, sull'auto di servizio, mentre un altro li aggrediva e veniva fermato.

Mentre le prime volanti rientravano in Questura con tre ragazzi a bordo, sul posto sono stati inviati altri equipaggi, ma il gruppo si era però disperso. Da successivi accertamenti, uno dei tre è risultato gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, mentre gli altri due risultavano incensurati.

I tre ragazzi sono stati arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciati in stato di libertà per il reato di rissa aggravata; su disposizione del pubblico ministero venivano trattenuti presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida.

Due degli agenti intervenuti sono stati dimessi dall’ospedale con 5 giorni di prognosi.