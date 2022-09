Aggressione in porta Castiglione: anziano grave, 38enne accusato di tentato omicidio

La polizia ha arrestato un cittadino romeno di 38 anni che dovrà rispondere di tentato omicidio. Gli agenti della volante del commissariato Santa Viola sono intervenuti in piazza di Porta Castiglione alle ore 23 di ieri 31 agosto, dove è stata segnalata una violenta lite tra due uomini, entrambi cittadini romeni di 63 e 38 anni.

Ad avere la peggio, il 63enne che, come riferiscono i testimoni, è stato dapprima sbattuto contro la colonna del portico, poi picchiato con un ombrello e infine è caduto a terra. L'uomo, in stato di incoscienza, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso e i sanitari hanno riscontrato anche un colpo al capo, non è ancora certo se causato dalle percosse o dalla caduta.

I motivi della lite non sono stati chiariti dall'aggressore, già pregiudicato per reati contro il patrimonio, che è stato immediatamente ammanettato e dovrà rispondere di tentato omicidio, vista l’efferatezza del pestaggio.

Si tratta della seconda aggressione nella serata del 31 agosto: sempre intorno alle 23 sanitari e poliziotti sono intervenuti in via Genova, quartiere Savena, dove un giovane è stato trovato in una pozza di sangue, dopo essere stato colpito con una lama alle gambe. Entrambi gli aggrediti versano in gravi condizioni.