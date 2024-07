Rissa violenta al Pratello, coltelli e bottigliate all'alba: due in ospedale

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ben tre le volanti arrivate intorno alle 5 di oggi, 14 luglio, in via del Pratello. La Polizia è stata chiamata dal personale del 118 intervenuto per curare una ferita inferta con un coltello.

Non è stato facile per gli agenti ricostruire l'accaduto, viste le diverse persone coinvolte in quello che è partito presumibilmente con un diverbio, per poi concludersi con il ferimento di due cittadini peruviani.

Versioni contrastanti

Mentre un 28enne e un 22enne, hanno raccontato di essere stati aggrediti, dopo una discussione per motivi sportivi, da un loro conoscente che lavora in un bar di via del Pratello, e di due liti in due momenti diversi, un 44enne ha riferito di essere stato ferito con due coltelli e senza alcun motivo da un 37enne, fermato solo grazie all'intervento del figlio e del nipote.

Il 44enne ha invece riferito che mentre apriva l'attività aveva avuto una discussione con il 44enne e che lo aveva picchiato insieme ad altre 4 o 5 persone. Poco dopo, lo stesso gruppo lo aveva aggredito nuovamente nel retro del bar perché si era rifiutato di vendere una birra. Gli uomini si sarebbero appropriati di due coltelli dalla cucina tentando in un primo momento di colpirlo, ma senza successo. Il dipendente così avrebbe cercato di fuggire, sarebbe stato raggiunto e ferito.

La ricostruzione e i filmati delle telecamere

I poliziotti hanno appurato che durante una discussione il 44enne aveva tentato di picchiare il 37enne, poi sono intervenuti i parenti che lo hanno malmenato. Terminato lo scontro, le parti si sono divise anche grazie all'intervento di un quinto soggetto che fungeva da paciere.

Dalle telecamere di videosorveglianza è risultato evidente che il 37enne, dopo aver appoggiato la bicicletta nel retrobottega, era uscito dalla porta principale con un oggetto in mano, compatibile con un coltello. L'uomo, quindi, si è avventato contro il gruppo mettendo in fuga il 44enne, lo ha raggiunto e ferito al braccio sinistro, per poi farlo cadere a terra. Sono arrivati i parenti e, dopo aver bloccato e disarmato l'aggressore, lo hanno colpito a loro volta con una bottiglia di vetro e presumibilmente con lo stesso coltello.

Dall'ospedale, il 44enne è stato dimesso, il 22enne con una prognosi di 8, il 37enne con una prognosi di 30 giorni per le diverse ferite lacerocontuse riportate nella parte superiore del tronco e alla testa.

Interviene la Scientifica

Sul luogo è intervenuta anche la Polizia Scientifica che ha repertato le macchie di sangue, i due coltelli e la maglietta intrisa di sangue che il 37enne aveva cambiato subito dopo la rissa.

Al termine degli accertamenti è emerso che, tra gli identificati, vi sono un 28enne e un 22enne incensurati, il 44enne invece è gravato da pregiudizi di polizia per reati contro la persona, così come il 37enne per rapina e minacce aggravate.

Tutte le quattro persone coinvolte, regolari sul territorio, sono state denunciate per rissa aggravata.