Rissa con coltelli in via del Pratello, scatta il Daspo per quattro

Non potranno più frequentare i locali della zona del Pratello, compreso il bar in cui lo hanno dato vita a una rissa con coltelli in cui erano rimasti feriti in tre. Il questore di Bologna Antonio Sbordone, infatti, ha emesso quattro divieti di accesso a pubblici esercizi nei confronti di altrettanti cittadini peruviani protagonisti di una serata animata da armi bianche lo scorso 14 luglio in una delle zone più calde della vita notturna in città. Il Daspo urbano (detto anche 'Daspo Willy), della durata di due anni, è stato notificato ai diretti interessati il 18 luglio, vale tutti i giorni dalle 20 alle 6 della giornata successiva e comprende anche lo stazionamento fuori dai bar.

Le volanti della polizia erano intervenute intorno alle cinque del mattino, e gli agenti si erano ritrovati nel mezzo del parapiglia con tre uomini già feriti da diversi colpi di lama e sanguinanti. Tagli che, una volta refertati dal personale del 118, sono risultati guaribili in 8, 15 e 20 giorni. Coinvolto nella rissa anche il gestore del locale, che come gli altri tre ha provato a fornire una versione dei fatti che fin da subito è sembrata ai poliziotti confusa e piena di contraddizioni.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia grazie ai filmati delle telecamere di sicurezza, la rissa sarebbe scoppiata da una discussione prima tra due, raggiunti successivamente dai parenti di uno dei due litiganti. Da lì hanno tirato fuori le lame, facendo degenerare nel sangue il diverbio.