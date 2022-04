Rissa al biassanot di provincia: scattano sei denunce

Sono sei i ragazzi che sono stati denunciati per la rissa scatenata al di fuori di un noto locale di San Giovanni in Persiceto, episodio che ha lasciato sul campo due feriti.

I denunciati, tutti tra i 20 e i 31 anni, sono state infine identificati dai carabinieri locali come i protagonisti della scazzottata risalente allo scorso 26 febbraio.

Tutto nato per uno scherzo

Il tutto sarebbe partito per futili motivi: a un ragazzo sarebbe sparito un cellulare, con tutta probabilità per scherzo, ma invece di scatenare ilarità il gesto ha portato all'escalation che ha visto coinvolti molti ragazzi, prima all'interno e poi all'esterno del locale in questione, un noto forno aperto anche di notte, meta dei biassanot di tutti i comuni della zona.

Tra i denunciati ci sono anche i due feriti: una ragazza, la quale ha ricevuto un bicchiere in testa, se la è cavata con qualche punto di sutura e otto giorni di prognosi. Per il più anziano del gruppo -e vittima dello scherzo in questione- il parapiglia è costato anche ben 30 giorni di prognosi.

Oltre alla denuncia a tre dei partecipanti, tra cui lo stesso 31enne, è stato notificata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un anno.