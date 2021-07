Rissa in via Righi, 6 giovani denunciati dalla Polizia

E' stata una segnalazione arrivata alla centrale a portare la Polizia in zona universitaria, precisamente in via Augusto Righi, alle tre della scorsa notte. Alla vista delle volanti i soggetti coinvolti hanno tutti cercato una via di fuga, ma infine tutti e sei (tre albanesi fra i 17 e i 19 anni e tre italiani fra i 23 e i 28 anni) e poi denunciati per rissa.