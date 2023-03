Rissa violenta davanti alla discoteca: accoltellati due giovani

Ieri notte i Carabinieri sono intervenuti in via Calzoni, davanti a una discoteca, per una rissa, finita con un accoltellamento. Erano circa le quattro del mattino quando due gruppi di giovani si sono affrontati fisicamente: dalle mani però sono passati ai coltelli. Un 23enne e un 24enne hanno riportato ferite da arma da taglio e sono stati portati in ambulanza all'ospedale Maggiore in condizioni di media gravità. Gli uomini dell'Arma sono sulle tracce degli aggressori.

Un'aggressione a scopo di rapina si è invece consumata in via Zampieri a Bologna: un 14enne che stava andando a scuola è stato fermato da un malintenzionato che non trovando soddisfazione (il ragazzino aveva le tasche vuote) è passato alla violenza.