Violenta rissa in via Moline: "Nei nostri locali con le mazze, sono come i padrini del quartiere "|VIDEO

"Sembrava un film e avevano anche un coltello, sono sempre qui e spacciano". Così Ramon, titolare del "Bounty", locale preso d'assalto durante la violenta rissa di venerdì scorso, in via delle Moline, dove oggi è stato organizzato anche un presidio della Lega.

"Solidarietà a tutta la via e ai negozianti, la Lega dimostra di essere vicino ai cittadini anche non italiani - ha detto ai cronisti Luca Luciani, dirigente della Lega - Savena, - questa è una delle zone più degradate di Bologna e zona di spaccio".

"Il tema della sicurezza, del degrado del pericolo è sempre stata una nostra battaglia - ha detto Paola Francesca Scarano, capogruppo della Lega in Comune - non solo perchè siamo un mese dal voto. E' una ulteriore richiesta della giunta di intervenire, nonostante tutto molti imprenditori hanno deciso di investire in questa zona".

"Una scena così non l'avevo mai vista, si è superata una linea - è il commento di Giovanni Favia, titolare di alcuni locali in zona universitaria - chiedo di cambiare i capi di imputazione, sono persone impunite che conoscono le nostre leggi, siamo davanti a bande organizzate che hanno impestato il quartiere di eroina. Sono entrati nei nostri locali con delle mazze, sono come dei padrini del quartiere ".

"Più che fare presidi per la sicurezza (in nessun luogo al mondo si toglie il degrado con la polizia e gli idranti) l'unico modo per togliere il degrado e aumentare la sicurezza in un area come quella universitaria è la cultura ! Il nostro impegno anche ora che corriamo in coalizione con il centro-sinistra deve andare in quella direzione", ha detto a Bologna Today, Alessio Ruiu, gestore del negozio Euroshop in via Moline e attivista del Movimento 5 Stelle.