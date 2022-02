Locali storici in città

Secondo quanto ricostruito, al zuffa sarebbe partita per futili motivi, forse un banale urto sul marciapiede. Complice l'ebbrezza alcoolica sarebbe cominciate a volare parole grosse tra due quarantenni originari di Lecce e tre ragazzi più giovani di provenienza ascolana. Di lì a poco si è poi passati alle vie di fatto, con i due quarantenni ad avere la peggio con un trauma alla caviglia destra e un occhio pesto. Al termine degli accertamenti, i militari hanno denunciato tutti per rissa.

Sono stati tutti denunciati i cinque protagonisti, l'altra sera di una rissa scatenatasi in via Rizzoli, a notte fonda. I Carabinieri sono intervenuti intorno alle 3:30 dove, all'altezza dell'Apple Store hanno trovato due persone a terra, mentre gli altri protagonisti del gesto sono stati rintracciati lungo Strada Maggiore.

/ Via Rizzoli

Rissa in via Rizzoli: in cinque si azzuffano, tutti denunciati