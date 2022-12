Rissa in via Saffi: preso a pugni tre contro uno, poi il fuggi fuggi

I carabinieri stanno cercando di risalire all'identità di chi, nella notte ieri, ha picchiato e mandato all'ospedale un trentenne bolognese, in zona ospedale maggiore. I fatti si sarebbero verificati intorno alle quattro, dove numerose sono state le chiamate al 112 e le pattuglie arrivate in forze.

All'altezza del chioschetto dirimpetto al parcheggio dell'ospedale Maggiore, si sarebbe consumato il fatto. Per motivi non ancora chiariti, il trentenne in questione ha avuto uno scontro con due, forse tre persone, scontro che in poco tempo ha visto i suoi protagonisti passare le vie di fatto.

Nella rissa, dove non si esclude un'aggressione a scopo di rapina, il trentenne ha avuto la peggio, mentre gli aggressori sono fuggiti senza però rubare nulla. Terminate delle rapide ricerche in zona, i militari hanno fermato alcuni soggetti che però non essendo stati riconosciuti dalla vittima, sono stati lasciati andare. Lo stesso trentenne, al momento dell'intervento dell'ambulanza, è risultato visibilmente ubriaco, così come alterati dai fumi dell'alcool potrebbero essere stati i suoi aggressori. Al termine degli accertamenti si è deciso di portare il ragazzo in ospedale, mentre degli autori del pestaggio ancora nessuna traccia.