Vigilia di sangue in via Saragozza: rissa e due arresti

Vigilia di sangue ieri mattina in via Saragozza quando alle 7, fuori porta, cinque persone si sono picchiati a sangue anche con alcune bottiglie. All'arrivo dei poliziotti, due di loro, cittadini marocchini del 1988 e 1992, entrambi pregiudicati e irregolari, si stavano azzuffando tra cocci e sangue in mezzo alla strada.

Entrambi i soggetti, feriti, sono stati trasportati in ospedale con un mese di prognosi a testa: per il 28enne 25 giorni per una ferita al lobo di un orecchio e per il 32enne 31 giorni di prognosi per una ferita al volto e una mano fratturata. Arrestati entrambi per rissa, lesioni aggravate e resistenza, saranno processati in direttissima il 26 dicembre.

Gli altri tre soggetti coinvolti, tra cui una donna, si sono dileguati prima dell'arrivo dei poliziotti.