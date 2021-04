Rissa in via Siepelunga, arriva la Polizia: nei guai 6 giovanissimi

Quattro sono minori ospitati in una comunità di accoglienza. Un maggiorenne invece aveva in tasca un coltello

Quattro minori sono stati denunciati e riaffidati alle comunità di accoglienza, mentre un 19enne è finito nei guai anche per possesso di un coltello. E' accaduto ieri, 11 aprile: alle 15:30 circa al 113 è stata segnalata una rissa in strada tra una decina di ragazzi, in via Siepelunga.

Sul posto sono arrivate le volanti che hanno individuato 6 ragazzi, tutti cittadini tunisini, tra i quali cui quattro minorenni. Sono stati accompagnati in Questura e deferiti in stato di libertà per rissa.

I minori, 17enni e 16enni, sono stati riaffidati agli operatori delle comunità di accoglienza, dove erano ospitati. Uno dei due maggiorenni, 19enne, è stato denunciato anche per possesso di oggetti atti ad offendere perché trovato in possesso di un coltello.