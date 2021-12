Rissa in via Zamboni: sedie in testa e ragazzi a terra

L'episodio è di qualche giorno fa, ma farà ancora molto discutere. Rissa notturna in via Zamboni, dove tra i portici di San Giacomo e un noto locale alcuni membri di due gruppi di giovani sono venuti alle mani, complice forse il livello alcolemico di entrambi.

Il tutto è stato ritratto in un video, poi diventato virale e passato di chat in chat. Nella sequenza si nota un giovane in particolare vergare una sedia in testa a un altro giovane, il quale cade a terra tramortito. Poi, mentre cresceva l'apprensione verso il ragazzo vittima della sediata, sull'aggressore si sono scagliati in un paio, finendo tutti ripetutamente a terra. Quando i bollenti spiriti si sono calmati, il 118 è stato poi chiamato e a sua volta le forze dell'ordine.

(FOTO: un fotogramma del video della rissa)