Al ristorante si balla (e si paga l'ingresso): chiuso dal questore

Il Questore di Bologna, Isabella Fusiello, ha disposto la sospensione dell’autorizzazione e la chiusura per 10 giorni di un ristorante di via Sabbuno, sui colli bolognesi.

Il provvedimento è scaturito da un controllo degli operatori della Squadra investigativa della Divisione di

Polizia Amministrativa e Sociale che, all'interno dei locali, hanno "contato" 250 persone, almeno 150 intenti a ballare, e verificato una postazione DJ con consolle attrezzata con mixer e casse acustiche.

Un'altra pista dal ballo era stata allestita all’esterno del ristorante. Per l’entrata nel locale, come hanno evidenziato gli ulteriori accertamenti, era previsto il pagamento di 20 euro e "l’attività danzante

veniva svolta in assenza delle necessarie licenze e autorizzazioni" fa sapere la polizia, pertanto il ristorante è stato chiuso.

A fine giugno era toccato a un locale di Castel Maggiore, dove gli agenti avevano verificato la presenza di 200 persone.