Ristoranti chiusi per Dpcm Covid: il Tar respinge il ricorso

Il Tar del Lazio boccia la richiesta, presentata da oltre 100 ristoratori bolognesi difesi dall'avvocato Massimiliano Bacillieri, di "annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Dpcm del 14 gennaio" e di risarcimento danni.

Questa la decisione presa, dopo la discussione nell'udienza di ieri, dai giudici della Prima Sezione del Tribunale amministrativo, I ricorrenti, si legge nell'ordinanza, contestavano il Dpcm impugnato "sia in via generale (con riferimento allo strumento adottato), sia, nello specifico, nella parte in cui dispone la sospensione dell'attività di ristorazione nelle regioni classificate in zona arancione".

Censure che però, secondo i giudici, "non risultano fondate, considerato che la classificazione in zona arancione è determinata da una valutazione che è frutto dell'applicazione oggettiva di parametri predefiniti, che non si palesano affetti da irragionevolezza".

Le decisioni assunte in relazione ai servizi di ristorazione, prosegue il provvedimento, "appaiono coerenti con le valutazioni presenti nel Piano di prevenzione e risposta al Covid-19", e infine "non sembrano fondate le censure relative alla disparità di trattamento rispetto ad altre attività (quali il catering e le mense) e a differenti categorie imprenditoriali (tra cui barbieri, parrucchieri e lavanderie), tenuto conto della non assimilabilità delle attività messe a confronto".

Dunque, considerato che "il provvedimento impugnato cesserà di produrre i suoi effetti il 5 marzo e che, allo stato attuale, l'interesse di cui è portatrice la parte ricorrente risulta recessivo rispetto a quello di tutela della salute pubblica perseguito attraverso l'introduzione delle misure impugnate", e tenuto conto del fatto che "l'amministrazione sarà tenuta ad adottare le future scelte relative alla categoria della ristorazione nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio sanitario esistente", il Tar del Lazio ha deciso di respingere la domanda cautelare, disponendo "la compensazione delle spese relative alla presente fase, in considerazione della particolarità delle questioni trattate". (Ama/ Dire)