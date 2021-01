Ristori per nuove aperture, Aitini: "Anche nel 2021 interventi su Tari, suolo pubblico e affitti"

I ristori previsti dal Governo penalizzano le attività commerciali e i pubblici esercizi di recente apertura e a questo bisogna porre rimedio. A sottolineare il tema è l'assessore al Commercio del Comune di Bologna, Alberto Aitini, raccogliendo in Question time la segnalazione di Emily Clancy (Coalizione civica).

"Le attività che hanno aperto da poco, l'anno prima o pochi mesi prima dell'emergenza sanitaria sono purtroppo le più penalizzate", afferma Aitini: "Non solo perché hanno avuto costi di avviamento enormi, come sempre, ma anche perché il meccanismo individuato dal Governo per i ristori non è stato in questo caso corretto".

Avendo individuato un mese per calcolare i ristori da erogare, cioè aprile 2019, "molte attività che hanno aperto pochi mesi prima dell'emergenza sono obiettivamente state penalizzate. Abbiamo già posto questo tema alla Regione e all'Anci, ma lo rifaremo ad ogni occasione- promette Aitini- proprio perché è necessario".

Intanto, "ho notizie che il Governo si è impegnato a stanziare ulteriori risorse e ricordo che la Regione ha messo a disposizione ulteriori 40 milioni", aggiunge Aitini. Per quanto riguarda invece il Comune, l'assessore conferma che anche sul 2021 c'è l'intenzione di intervenire di nuovo sull'occupazione di suolo pubblico, sulla Tari e affitti dei locali di proprietà di Palazzo D'Accursio.

Intanto, è stata presa la decisione di istituire un tavolo metropolitano con la partecipazione di associazioni di categoria, sindacati e e tutti i rappresentanti del settore.

"Il nostro impegno è massimo, continuiamo a lavorare- conclude Aitini- e c'è il nostro impegno a porre nelle sedi opportune il tema di quelle attività che essendo nate da poco non hanno mai ricevuto o hanno ricevuto in minima parte i ristori". (Pam/ Dire)