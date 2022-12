Caos Motorizzazione e patenti: a Bologna incontro scuole guida-parlamentari

70% degli esami patente in meno fino a marzo 2023 e grossi ritardi per usufruire dei servizi presso la Motorizzazione civile di via dell'Industria, temi evidenziati da Bologna Today che ha raccolto le segnalazioni e i dati (scoraggianti) forniti dalle scuole guida della provincia.

Per cercare di far fronte ai disservizi, sabato 3 dicembre si terrà un incontro con il senatore Marco Lisei (FdI) e l’onorevole Alessandra Basso (Lega) durante l’assemblea per la votazione delle cariche regionali e provinciali della Confarca, associazione autoscuole.

La stessa segnala che al "70 per cento di sedute di esame per la patente in meno a partire da dicembre e fino a marzo 2023 - si aggiunge anche dell'IVA - che dal 2019 viene applicata sui corsi per la patente B e che rischia di ridurre ancor più i guadagni per le autoscuole bolognesi".

All’incontro, che si terrà all’Hotel Best Western Plus di via Lenin 43, parteciperanno il senatore Marco Lisei (Fratelli d’Italia), l’onorevole Alessandra Basso (Lega), il presidente nazionale della Confarca, Paolo Colangelo, il segretario nazionale della sezione autoscuole, Christian Filippi, ed il coordinatore regionale dell’Emilia Romagna, Luigi Patera.

“Alla già problematica situazione della riduzione delle sedute, che passeranno dalle cinquemila previste alle circa 1.500 garantite, bisognerà applicare anche l’IVA, come previsto dal 2019 – spiega Luigi Patera, coordinatore regionale della Confarca – Ci sembra una scorrettezza per i ragazzi, chiediamo una IVA zero, alla stregua di quanto si discute per pane e per latte per calmierare i prezzi, oltre all’apertura di sale esami più grandi e più personale con esami teoria anche pomeridiani”.