Guasto alla linea Alta Velocità: è caos treni, ritardi fino a 100 minuti

Traffico ferroviario ancora fortemente rallentato alle 12.30 di oggi per l'intervento dei tecnici ancora in corso, dopo un guasto alla linea elettrica sulla Roma-Napoli. Alla stazione di Bologna si registrano ritardi fino a oltre 100 minuti, come rende noto Trenitalia.

I treni Alta Velocità in direzione Napoli possono essere instradati sui percorsi alternativi tra Napoli e Roma via Cassino o via Formia e registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 60 minuti.

I treni Alta Velocità in direzione Roma possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 30 minuti.

Treni coinvolti

Maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti

• FR 9304 Napoli Centrale (5:23) - Torino Porta Nuova (12:20)

• FR 9514 Taranto (5:27) - Torino Porta Nuova (16:00)

• FR 9516 Battipaglia (5:30) - Torino Porta Nuova (13:00)

• FR 9406 Napoli Centrale (6:09) - Venezia Santa Lucia (11:34)

• FR 9511 Milano Centrale (6:10) - Lecce (15:50)

• FR 9616 Napoli Centrale (6:55) - Milano Centrale (11:35)

• FR 9524 Salerno (7:44) - Milano Centrale (13:50)

• FR 9520 Napoli Centrale (7:45) - Milano Centrale (12:50)

• FR 9622 Napoli Centrale (8:25) - Milano Centrale (12:58)

• FR 9310 Napoli Centrale (8:55) - Torino Porta Nuova (15:20)

• FA 8509 Sibari (6:27) - Bolzano (15:48)

• FA 8303 Roma Termini (8:05) - Lecce (13:35)

• FA 8863 Roma Termini (10:47) - Reggio Calabria Centrale (16:25)