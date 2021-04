Ritardi visite ed esami no-covid, Donini: "Verranno tutte recuperate"

"Per quanto sia devastante il Covid per il sistema sanitario regionale, le prestazioni verranno tutte recuperate". Lo assicura l'assessore regionale alla Sanità dell'Emilia-Romagna Raffaele Donini, a proposito del ritardo accumulato a causa della pandemia sulle visite e gli esami ordinari.

L'assessore ha riferito in commissione sottolineando che il recupero delle prestazioni sospese da maggio 2020 è iniziato "con un grande sforzo, allungando anche gli orari di apertura delle strutture: a fine anno le prestazioni non erogate erano circa il 17-18%. Per quanto riguarda lo screening sul colon retto, uno degli esami citati dalla forzista Valentina Castaldini nella sua interrogazione, il recupero "è completato".

"Lo screening cervicale- cita ad esempio- è stato effettuato da gennaio a settembre del 2020 da 72.000 donne in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, una diminuzione di oltre il 50%: si stima - afferma ancora Castaldini - che siano circa 380 le donne alle quali non sono state diagnosticate precocemente lesioni precancerose alla cervice uterina". Invece, "per quello che riguarda lo screening mammografico, nel periodo gennaio-settembre si sono sottoposte all'esame di screening 43.000 donne in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, una diminuzione del 28%: si stima che siano 237 le donne alle quali non sono stati diagnosticati precocemente carcinomi mammari". Castaldini sottolinea anche i dati riguardanti lo screening colorettale: "Nel periodo gennaio-settembre si sono sottoposte a esame di screening 50.000 persone in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, una diminuzione del 28%: si stima che siano 449 le persone alle quali non sono state diagnosticate precocemente forme di cancro e di adenoma in stadio avanzato". (dire)