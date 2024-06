Persona investita sui binari: treni in tilt sulla linea Bologna-Ancona

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ritardi anche di un’ora e mezza e traffico ferroviario pesantemente rallentato per l’investimento di una persona sui binari nei pressi della stazione di Forlì. Ad andare in tilt è la linea Bologna-Ancona. Sul luogo dell’investimento è intervenuta la polizia giudiziaria per gli accertamenti.

La circolazione è stata sospesa intorno alle 13:30 ed è ripresa soltanto un’ora dopo, regolata tramite l’utilizzo di un unico binario. Per questo si registrano ancora molti ritardi sui treni Regionali, Intercity e Alta Velocità. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso. I treni ad Alta Velocità con più di un’ora di ritardo sono:

• FR 8816 Lecce (7:00) - Venezia Santa Lucia (16:08)

• FR 8818 Lecce (8:04) - Milano Centrale (16:59)

• FR 8807 Milano Centrale (11:35) - Taranto (19:46)

• FR 8809 Milano Centrale (12:05) - Lecce (21:00)

• IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00)

Articolo in aggiornamento