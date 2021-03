Zaki, il suo ritratto esposto in rettorato Unibo

Realizzato dall'artista Francesca Grosso, è stato affisso, oggi, nell'atrio di Via Zamboni 33

Il ritratto di Patrick Zaki, realizzato in calligraphy art, con la lettera spedita al carcere di Tora, dove lo studente egiziano è rinchiuso da 14 mesi. L'opera è stata installata oggi nell'atrio del rettorato dell'università di Bologna, dove l'Alma Mater ha aderito all'iniziativa dell'associazione politica InOltre - Alternativa Progressista.

L'Alma Mater figura tra i firmatari della lettera, una missiva in 16 lingue, predisposta dall'associazione e spedita a Patrick, lo scorso luglio. Per il ritratto affisso in Rettorato è stata appunto utilizzata la prima delle tante lettere inviate al giovane, che nell ritratto vanno a comporre il volto di Patrick.

All'evento di oggi, in Rettorato, erano presenti il Rettore Francesco Ubertini, Laura Lizzi, attivista Inoltre - Alternativa Progressista e la Prorettrice alle Risorse umane Chiara Elefante.

"Il ritratto di Patrick, da oggi in Ateneo, rappresenta il costante impegno dell'Università di Bologna che chiede con forza, da oltre un anno, la sua liberazione - ha affermato il Rettore Francesco Ubertini. - Patrick deve tornare qui, a Bologna, per continuare i suoi studi, deve tornare nella città che ama e che lo ha adottato, deve tornare nel paese che guarda con preoccupazione alla sua condizione attuale".

“Essere qui oggi, in rappresentanza dell’associazione nell’Università di Bologna, nella quale il giovane Patrick stava portando avanti i suoi studi, è una grande emozione - ha commentato Laura Lizzi, attivista Inoltre - Alternativa Progressista. - Noi come associazione continueremo a mantenere alta l’attenzione su questa triste vicenda, stimolando le Istituzioni, il Governo italiano e anche l’Unione Europea ad intervenire con sempre più fermezza alla sua liberazione".

"Il luogo dove ha studiato Patrick da oggi ha un segno tangibile di solidarietà collettiva che ha attraversato, da nord a sud, l'Italia con l'affissione del ritratto sulle facciate di tanti palazzi comunali e regionali. Tenere alta l'attenzione verso il governo e la cittadinanza attiva è quello che possiamo fare per sollecitare le istituzioni ad azioni concrete" - ha aggiunto Giordano Bozzanca, Presidente dell'associazione InOltre.