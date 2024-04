Zona Riva Reno, nuovo pressing sul Comune: "Serve un piano di parcheggi sostitutivi"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Forza Italia non arretra sulla questione parcheggi in zona Riva Reno, interessata dai cantieri per il tram e la riapertura del canale. Domani e domenica, 6 e 7 aprile, approntati banchetti nella zona.

“Forza Italia Bologna – dichiara il segretario cittadino di Forza Italia Lanfranco Massari - vuole essere così al fianco dei residenti e dei commercianti dell’area interessata dal cantiere del tram e della riapertura del canale che, oltre a subire i disagi dovuti ai lavori, si vedono privati di circa 200 posti auto e moto che il Comune toglie senza aver però pensato, nella fase progettuale, a una soluzione sostitutiva. Nelle scorse settimane la Giunta Lepore ha organizzato alcuni incontri con cittadini, l’ennesima simulazione di dialogo che in maniera, neppure troppo velata, non era altro che la comunicazione di decisioni già prese e non più discutibili".

“Si rende invece necessario – afferma Nicola Stanzani, consigliere comunale di Forza Italia – che l’assessore alla nuova mobilità Valentina Orioli e la Giunta Lepore affrontino con serietà il problema dei parcheggi di via Riva di Reno e piazza Azzarita e, in generale, di tutto il centro cittadino se non vogliono, così come dichiarano di non volere, che il centro storico si trasformi in un brulicare di alloggi e locali solo per turisti”.

Forza Italia città invoca progetti urbanistici che contemplino le esigenze di residenti e commercianti. “La gestione del cantiere di via Riva di Reno – sottolinea Annamaria Cesari, vicesegretario Forza Italia città di Bologna e consigliere del quartiere Porto-Saragozza – rappresenta l’ennesimo caso di decisioni prese ‘a palazzo’ senza recepire le effettive esigenze dei residenti e degli operatori commerciali costretti supinamente a subire l’eliminazione dei parcheggi con la conseguente svalutazione degli immobili e perdita economica delle attività del commercio. Per non parlare inoltre della paura dell’insorgere di problematiche igienico-sanitarie a seguito della riapertura del canale e dei problemi di sicurezza per le donne costrette a parcheggiare l’auto lontano da casa”.