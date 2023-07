Rivolta Pride, ecco il corteo partito da Porta Saragozza: "Vogliamo diritti e tutele" | FOTO

È in partenza il "Rivolta Pride", che sfilerà oggi pomeriggio per le strade della città per chiedere "diritti e tutele" per il mondo Lgbtqi+. Concentramento alle 16 ai giardini di Villa Cassarini in porta Saragozza, per poi partire alle 17 in corteo verso piazza XX settembre. Da porta Saragozza si proseguirà verso viale Carlo Pepoli, per poi attraversare porta Sant’Isaia, viale Giovanni Vicini, porta San Felice, viale Antonio Silvani, porta Lame, via Don Minzoni, Piazza dei Martiri, via Dei Mille e via Indipendenza. In piazza XX settembre previsti gli interventi finali da parte degli organizzatori del Pride appartenenti a tanti movimenti del mondo Lgbtqi+. "Lotta e cura senza paura", lo slogan scelto per l'edizione di quest'anno che punta a superare le 50 mila persone del 2022.

Presenti al corteo diversi esponenti politici, tra cui il sindaco Matteo Lepore e la vicesindaca Emily Clancy.