Rivolta Pride, le immagini della sfilata. E c'è anche una proposta di matrimonio | VIDEO

Circa venti mila, secondo i dati della Prefettura, le persone scese in strada per il Rivolta Pride, manifestazione per i diritti della comunità LGBTQIA+. Un'occasione, come succede in tantissime città italiane, per ribadire la necessità di uguaglianza di diritti per qualsiasi persona, a prescindere dall'identità di genere e dall'orientamento sessuale. Presente alla manifestazione l'intera Giunta comunale, a partire dal sindaco Matteo Lepore: "Oggi c'è tantissima gente, testimonianza del fatto che il tema dei diritti sociali è molto sentito e che chiede che il Parlamento si muova in questo senso. Inoltre è un Pride molto attento a ciò che succede a livello internazionale, dove recentemente si è scritta una delle pagine più nere della storia negando il diritto all'aborto".

Rivolta Pride, la voce del corteo

Dal del corteo sono stati tanti i riferimenti alla recente notizia arrivata dagli Stati Uniti a proposito della cancellazione del diritto all'aborto e, insieme a questo, tanto spazio c'è stato per le richieste di pace, in opposizione alla guerra in Ucraina. Infine una nota di colore: una ragazza ha chiesto alla propria fidanzata di sposarla proprio nel bel mezzo del corteo. Il "sì" della giovane ha scatenato urla di gioia e applausi da tutti i presenti.