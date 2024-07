Oggi il Rivolta Pride a Bologna: info, percorso e orari

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sono attese oltre 50mila persone al Rivolta Pride 2024, in programma per oggi, sabato 6 luglio, a Bologna. Il concentramento per la parata arcobaleno sarà alle ore 15.30 in piazza XX Settembre: la partenza è prevista alle ore 17, mentre l’arrivo ai Giardini Margherita è previsto per le ore 20. Il corteo percorrerà via Indipendenza, poi via Irnerio verso porta San Donato, quindi i viali fino a Porta Santo Stefano, fino ai Giardini Margherita.

Accessibilità

Come scrivono gli organizzatori e le organizzatrici sui social network, il corteo sarà pienamente accessibile a persone con disabilità motorie, e saranno presenti aree di decompressione e scarico sensoriale – nella sede della MalaEducacion, in via Ranzani 14 – che garantiranno uno spazio sicuro per chiunque non si trovasse completamente a suo agio tra i carri e la musica. Uno spazio di decompressione ci sarà anche tra gli undici carri che compongono la carovana. Inoltre, sul primo carro sarà presente un interprete LIS.

Per qualsiasi cosa, l’organizzazione consiglia di chiedere informazioni alle persone del Gruppo Simpatia, riconoscibili da una banda viola al braccio. Infine, al concentramento in piazza XX Settembre saranno disponibili tappi per le orecchie, acqua e protezione solare.