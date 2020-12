VIDEO| Nuova palazzina e oncologia al Rizzoli

Oltre 3mila metri quadrati, un intervento del valore di 5 milioni e settecentomila euro, per la “Palazzina” incastonata tra la sede storica di San Michele in Bosco, il monoblocco ospedaliero e la collina su cui sorge l’Istituto, edificio di quattro piani di nuova costruzione e un altro intero piano completamente ristrutturato, in cui trovano spazio tutti gli ambulatori dell’Area Oncologica, il Centro Malattie Rare, la Reumatologia, gli ambulatori del pre-ricovero e il nuovo reparto di Osteoncologia, sarcomi dell’osso e dei tessuti molli e terapie innovative.

"Il trasferimento in questo nuovo ambiente dell’Area Oncologica per prime visite e visite di controllo consente di riunire i diversi specialisti intorno al paziente con le prestazioni della Clinica Ortopedica III a indirizzo oncologico, della Chirurgia Generale e dell’Oncologia. L’approccio interdisciplinare, unico in ambito regionale, e il confronto continuo tra specialisti sono garanzia delle migliori cure", fa sapere lo Ior.