Al Rizzoli una terrazza per i bambini, il giardino e la donazione protesi: ecco i progetti della Fondazione | FOTO

Una grande terrazza coperta sul tetto dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, riservata ai bambini ricoverati, uno strumento radiologico di ultima generazione per studiare le patologie pediatriche della colonna vertebrale, un laboratorio per la progettazione di protesi ortopediche 3D fatte su misura, nonchè il ripristino del giardino del Convento di San Michele in Bosco.

Sono i primi progetti individuati dalla neonata Fondazione Rizzoli.

La Terrazza dei bambini

Sarà realizzata all’ultimo piano dell’Ospedale e potrà ospitare le attività dedicate ai pazienti in età pediatrica. Attualmente le attività sono svolte all’interno dei reparti, ma nella terrazza avrebbero una location e un’organizzazione di tutt’altro respiro.

Quindi spazi polifunzionali per bimbi e famiglie, attività organizzate da un team di educatori professionisti e poi l'allestimento di una Biblioteca e Ludoteca, e ancora area Learning e soggiorno e un’area Eventi per spettacoli di musica e teatro, conferenze, proiezioni.

E' prevista anche un’area Kids dedicata ai pazienti più piccoli, con arredi ed attrezzature adatte all’età dell’infanzia, dove i bimbi potranno passare il tempo divertendosi

Il costo stimato è 2.500.000 euro e la fine lavori è prevista per fine 2025.

Giardino all’italiana e facciata della biblioteca

Il progetto prevede il ripristino del giardino, antistante la biblioteca scientifica, nelle sue originarie forme rinascimentali e il restauro della facciata della biblioteca stessa, restituendo a quegli ambienti l’eleganza e la bellezza di cui tutti gli ospiti potranno godere.

Dal 1899 al 1902, durante la direzione del Professor Codivilla, i giardini dell’Istituto Rizzoli erano un luogo riservato esclusivamente ai malati dell’Ospedale; fu solo successivamente, con il Professor Putti, eterno estimatore dell’Ospedale, che gli spazi verdi vennero trasformati in un giardino all’italiana (un giardino in stile rinascimentale) grazie alla costruzione di eleganti aiuole, una balaustra in pietra, una scalinata, una fontana circolare e alcune panchine.

Questo progetto prevede anche il restauro della facciata della Biblioteca scientifica che dà sul giardino, oggi completamente da ristrutturare.

Valore economico complessivo: 440.000 euro, tempistiche di realizzazione: fine 2024.

EOS Sistema di scansione radiologica

Permette di realizzare scansioni radiologiche con un’importante riduzione dell’esposizione ai raggi X rispetto ai sistemi tradizionali. L’introduzione di EOS rappresenterà un grande passo in avanti, soprattutto in tutti quei casi che richiedono frequenti valutazioni radiologiche, come spesso accade per i pazienti pediatrici affetti da patologie muscolo scheletriche e posturali: "Il Rizzoli è da sempre un punto di riferimento per i pazienti pediatrici affetti da patologie muscolo scheletriche e posturali (scoliosi, difetti di carico della colonna), evidenti in posizione eretta, che richiedono frequenti valutazioni radiologiche" osserva la Fondazione.

La tecnologia EOS fa uso di radiazioni ionizzanti per garantire una dose di esposizione nettamente inferiore, riducendo notevolmente tutti i rischi: la radiografia è pronta in soli 20 secondi e l’esposizione ai raggi X è ridotta a 1/10 del tempo necessario alle tecniche standard. L’immagine prodotta in 3D è in elevata risoluzione ed è a grandezza naturale dello scheletro di tutto il corpo in posizione eretta, quanto di meglio per radiologi, chirurghi, ortopedici e fisiatri.

Valore economico complessivo: 500.000 euro, tempistiche di realizzazione: fine 2023.

Donazione Protesi Ortopediche

La Fondazione ha aperto un fondo "affinché tutti i pazienti possano accedere a protesi altamente tecnologiche, evolute, di alta definizione, sulla base di un progetto riabilitativo adeguato, che rappresenta la possibilità di tornare ad una vita piena, alle proprie attività, alle proprie passioni" si legge nella nota.



Il fondo è rivolto ai cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale che necessitano di un’integrazione per accedere a modelli più tecnologici, per chi ha postumi traumatici o bellici e a pazienti giovani che necessitano di protesi ludiche per poter praticare attività sportiva.

Lab 3D

Il progetto prevede la costituzione di un “3D lab” (laboratorio di progettazione e stampa 3D) che avrà sede nello spazio un tempo dedicato al laboratorio fotografico dell’Istituto. Il 3D lab coinvolgerà molti professionisti specializzati nelle attività di analisi delle immagini biomedicali, modellazione anatomica, progettazione di dispositivi e stampa prototipi: tutte le fasi necessarie per lo sviluppo della protesi “su misura” finale.

Valore economico complessivo: 130.000 euro, tempistiche: fine 2023.

La Fondazione

Nata il 28 giugno 2022, giorno simbolico, poiché ricorre l’anniversario della nascita dell'ospedale: "Il progetto della Fondazione si collega idealmente al gesto con cui Francesco Rizzoli, illustre chirurgo dell’Ottocento, diede vita all’Istituto" si legge nella mission "all’origine, infatti, c’è un vero e proprio atto di filantropia". (fonte: Fondazione Rizzoli)