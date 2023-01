Robbie Williams oltre il concerto: carisma e ironia, tocca e parla con il suo pubblico

Bravo, divertente, autoironico, bello e doratissimo. Middle aged (lo dice lui!), ma con stile: Robbie Williams, il Take That che è uscito dal gruppo e che da 25 anni colleziona grandi successi da solista, ha convinto tutti. Anche chi all'Unipol Arena ieri sera ci è andato come accompagnatore e si è ritrovato, alla fine, a ballare Rock DJ e cantare Angels a squarciagola. Il XXV Tour 2023 è cominciato alla grande ed è partito proprio da Bologna, dove stasera farà il bis con la sua seconda data. I motori si sono scaldati con i Lufthaus, gruppo a cui lo stesso Robbie ha prestato "segretamente" la voce nel brano dance Sway: alle otto, a un'ora e sette minuti dall'inizio del concerto dell'ex ragazzo-boy band, il palazzetto sembrava una mega discoteca. Piedi che battono a tempo, teste che fanno su e giù. Pronti, partenza, via!

Poi è arrivato lui, Robbie: capello argentato e cresta alla moicana, canotta con paillettes color oro in pendant con i pantaloni, scarpe da tennis bianche. In scena ha sostituito una statua dalle sue stesse sembianze (riprodotto nudo e tatuato, con le gambe accavallate e la posa da Pensatore di Rodin) che era rimasta al centro del palco per tutto il pre-show. Un'esplosione di energia anche grazie a un corpo di ballo d'impatto che gli ha fatto da cornice per l'intero spettacolo.

Dopo la prima performance in scaletta si è fermato, ha preso fiato e ha scherzato: "Non è colpa dell'età, è il long covid". Battute e tanta ironia per l'intera serata, dalla visione del primo video dei Take That ("Do what you like") in cui tutti e cinque mostrano delle natiche giovani e scolpite, alle attenzioni particolari date a una spettatrice (Elena, di Milano) alla quale ha cantato une versione personalizzata di She's the one. E poi giochi su presunti palpeggiamenti subiti dalle ragazze sotto al palco e lanci di magliette. Insomma, un one man show fatto e finito. Nel mezzo anche un po' di karaoke con il brano Strong e qualche parolina in italiano.

Pubblico caldo, caldissimo e tanto variegato. Williams lo sa che lì in mezzo ci sono anche tante di quelle ragazzine che nel 1995 urlavano e impazzivano per quei ragazzi di Manchester in tour per l'Europa: "Piangevate, eh?" ha detto a un certo punto simolando le lacrime e le urla da poppante, per poi intonare il pezzo degli Oasis (stessa città inglese, altra band britpop) Don't look back in anger nel quale c'è la frase:

But please don't put your life in the hands

Of a rock and roll band

Who'll throw it all away (non mettere la tua vita nelle mani di un gruppo rock che butterà via tutto)

E poi gli lanciano anche un reggiseno sul palco, come da copione parlando di boyband. Il momento serio a un certo punto arriva e dopo mille "fucking" ecco le riflessioni più profonde sulle note di Love my life: "Le mie regole erano: no matrimonio, niente bambini. Ebbene oggi ho sono sposato da 13 anni e ho quattro figli. E amo la mia vita". Curiosità, la moglie si chiama Ayda Field e il quarto figlio, Beau, è nato con madre surrogata come anche la piccola Coco. Prima di chiudere, dopo la romantica Angels, un medley per testare quanto il pubblico italiano conosca i testi delle sue canzoni. Esame superato brillantemente dalla platea bolognese, che divertita è riuscire a salutare Robbie Williams senza troppa malinconia. Che poi al massimo stasera si torna.

Eternity